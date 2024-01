Kurtić na Južno Tirolsko

Slovenski nogometaš Jasmin Kurtić bo kariero nadaljeval v Italiji pri tamkajšnjem drugoligašu Südtirolu. Kot je na spletni strani sporočil klub iz Bolzana, je Kurtić sklenil pogodbo do konca sezone. Jasmin Kurtić je bil nazadnje član romunske ekipe Universitatea Craiova.

»Zelo se veselim, da bom nosil rdeče-beli dres. To so namreč tudi barve Vareseja, kjer se je moja kariera začela. Vesel sem tudi, da sem spet v Italiji. Presenetilo me je, kako lepo okolje za delo je tukaj, pa sem videl že veliko. Moj cilj bo dati vse od sebe na vsakem treningu in tekmi, da bomo izpolnili skupne cilje. Zavedam se, da je serie B močna liga, Südtirol pa sem spoznal v lanski sezoni, ko je izjemno presenetil,« je za spletno stran novih delodajalcev dejal 34-letni slovenski reprezentant.

Kurtić je kariero v tujini začel pri Palermu, igral pa je še za Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, Spal in Parmo, tako da je desetletje preživel v italijanski serie A. V najmočnejši italijanski ligi ima 289 nastopov, dosegel je tudi 29 golov. Julija 2021 se je preselil k solunskemu Paoku, pred letošnjo sezono pa v Romunijo. Südtirol je na lestvici serie B trenutno na 15. mestu, zadnjem, ki še omogoča neposredni obstanek.