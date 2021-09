Kurtićev PAOK do zmage v Gibraltarju, Zajčevi remizirali pri Eintrachtu

Slovenski reprezentant v dresu grške ekipe Jasmin Kurtić je igral celo tekmo, za solunsko ekipo pa sta na prvi tekmi skupine F zadela Chuba Akpom v 45. in Alexandru Mitrita v 56. minuti. Filip Valenčič je odigral vso tekmo za helsinški HJK, njegova ekipa pa je na domačem igrišču na uvodni tekmi skupine A morala priznati premoč avstrijskemu Lasku iz Linza, ki je slavil z 2:0. Finsko zasedbo sta »pokopala« Dario Marešić v 17. in Christoph Monschein v 89. minuti.



Ciprski Anorthosis Denisa Popovića, ki je odigral vso tekmo, je moral priznati premoč beograjskemu Partizanu, ki je zmagal z 2:0. Za Srbe sta zadela Queensy Menig v 42. in Ricardo Gomes v 68. minuti.

Sturm, Ferencvaros in Rapid izgubili, Fenerbahče remiziral v Frankfurtu

Klubi slovenskih nogometašev v evropski ligi so v uvodnem kolu skupinskega dela bolj ali manj ostali praznih rok. Sturm Jona Gorenca Stankovića je izgubil v Monaku z 0:1, Ferencvaros Mihe Blažiča v Leverkusnu z 1:2, dunajski Rapid Dejana Petrovića pa proti Genku z 0:1. Fenerbahče je v Frankfurtu osvojil točko, Miha Zajc pa zanj ni igral.



Monaco je v uvodni tekmi skupine B premagal Sturm z 1:0, strelec edinega gola pa je bil Senegalec Krepin Diatta v 66. minuti. Gorenc Stanković je za avstrijsko zasedbo igral vseh 90 in še nekaj več minut. Na drugi tekmi v tej skupini sta se nizozemski PSV Eindhoven in španski Real Sociedad razšla z neodločenim izidom 2:2.



Zajc ni bil v kadru turškega velikana na Waldstadionu proti Eintrachtu. Fenerbahče je povedel z golom Mesuta Özila v deseti, izenačujoči gol pa je dosegel Sam Lammers v 41. minuti. Na drugi tekmi skupine D je pirejski Olympiakos ukanil Antwerpen z 2:1.

West Ham slavil v Zagrebu

Nogometaši iz madžarske prestolnice so prav tako gostovali v Nemčiji, kjer so lekarnarji iz Leverkusna slavili z 2:1. Ferencvaros je povedel v osmi minuti z golom Ryana Mmaeeja, Bayer pa je v nadaljevanju zagospodaril na igrišču in slavil z goloma Exequiela Palaciosa v 37. in Floriana Wirtza v 69. minuti. Blažič je igral vso tekmo. Drugi dvoboj skupine G je bila vsebinsko izjemno bogat, na njej je padlo kar sedem golov, Betis pa je ugnal Celtic Glasgow s 4:3.



V skupini H je Rapid – Petrović je igral od 58. minute, ko je zamenjal Srdjana Grahovca – v izdihljajih tekme klonil proti Genku z 0:1, v drugi minuti sodnikovega podaljška je edini gol dosegel Paul Onuachu. Na drugi tekmi je West Ham v hrvaški prestolnici ugnal Dinamo z 2:0.

