Laporta: Javier Tebas je bolestno obseden z Barcelono

V »ljubezenski trikotnik« Joana Laporte in Javierja Tebasa velja prišteti tudi predsednika Real Madrida Florentina Pereza, o katerem je Tebas nedavno izjavil, da je »psihološko ugrabil« Barcelono, ki da ima do madridskega Reala manjvrednostni kompleks. Laporta mu je zdaj odgovoril, rekoč, da je »bolestno obseden« z Barcelono, krivi pa ga tudi za poletno slovo klubske ikone Lionela Messija, ki ga Katalonci v skladu z omejitvami plač LaLige niso uspeli registrirati.



Tebas je v pogovoru za Sport tudi okrivil Katalonce, da so Messija Paris Saint-Germainu prepustili zgolj zaradi zavrnitve pogodbe z novimi vlagatelji, CVC Capital Partners, ki so v španski nogomet vstopili s kar 2,7 milijarde evrov vredno investicijo. Barcelona in Real sta zavrnila dogovor LaLige s CVC, rekoč, da bo dolgoročno škodoval španskemu nogometu.



»Menim, da so njegove izjave neprimerne za predsednika. Namesto tega, da bi želel skladnost in razumevanje, vedno išče konflikt in soočenje. Bolestno je obseden s tem, kako bi lahko škodoval Barçi in njenim vrednotam, a mi Katalonci ga že poznamo,« je o Tebasu, ki javno priznava, da je navijač Reala, v pogovoru za klubsko televizijo Barça TV povedal Laporta.

Odločila njegova pretirana gorečnost

Laporta trdi, da bi Messi lahko ostal, če bi Tebas vsaj malce popustil pri pravilih finančnega fair playa, ki so v španskem prvenstvu še posebej striktna.



»Pravi, da Messi ni ostal pri Barçi, a igral je glavno vlogo pri tem, zaradi svoje pretirane gorečnosti. Ostale lige so bile veliko prožnejše in so uspele zadržati njihove najboljše igralce,« opozarja Laporta. V zadnjem času so se začele pogovarjati govorice o nesoglasjih s trenerjem Ronaldom Koemanom, ki pa je pred torkovo tekmo lige prvakov z Bayernom vse skupaj pometel pod preprogo. Dejal je sicer, da so bile »majhne stvari«, ki pa odnosu niso škodovale.



»Najin odnos je dober. Če pride do česa, se pogovoriva. Oba si želiva tisto, kar je najbolje za klub, ki je najpomembnejši. Govoriva o stvareh, a s predsednikom nimam niti ene težave. Pogosto pride (na treninge, op. a.) in govoriva o stvareh, ki jih bi naredili s klubom. Nimam pripomb. Bile so majhne stvari, a sva o njih govorila ter potegnila črto,« je dejal Koeman.

