Legendarni Brane Oblak v Afriki, nasledniki po vsem svetu

Zakaj je nogomet eden redkih močno iskanih evropskih izdelkov? »Ravno v tistem času sem gradil hišo v Rogoznici pri Primoštenu. Pomagal mi je nek bivši nogometni sodnik, že prej moj prijatelj, ki je tam poznal nekaj zidarjev in je nadziral gradnjo, saj sem bil sam v Münchnu. Spomladi me je poklical, naj pridem pogledat hišo, v kateri naj potem uživam celo poletje. Obenem so me v Bayernu nagovarjali, naj podpišem novo pogodbo vsaj še za eno leto, češ da bom dobil še več denarja. Sem jim odvrnil, da imam denarja dovolj in da se želim imeti lepo na morju. Takoj bi bilo namreč treba potovati na Kitajsko, potovanj pa sem imel dovolj,« mi je nedavno odgovoril Brane Oblak na vprašanje, kako se spominja svojega odhoda iz Bayerna, ki ga je zapustil leta 1980 pri starosti 33 let.

Bavarci so že tedaj gradili blagovno znamko, Bayern v zadnjem poslovnem letu ni zaman ustvaril 765 milijonov evrov prihodkov. Tudi poletnih nogometnih turnej niso izumili Angleži po ustanovitvi premier league ali drugi giganti, ki jih pozna liga prvakov. Potovanja po svetu na žalost niso glavni izziv Nemcev in drugih Evropejcev. Ko je igral za Bayern Brane Oblak, je cvetela tudi nemška industrija, evropski izdelki pa so šli po vsem svetu za med. Danes velja obratno: nogomet je še močnejši kot tedaj, druge evropske izdelke pa bo treba pred cenejšimi in bolj inovativnimi produkti in storitvami iz »tretjih držav« zaščititi s carinami, kar bo na koncu še slabše – od avtomobilov do produktov umetne inteligence.

