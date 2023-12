Lendavčani so razprli krila in letijo proti 1. SNL

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu 2. SNL bo prezimila lendavska Nafta. Vse kaže na njeno vrnitev med najboljše po enajstih sezonah, toda najstarejši klub v Sloveniji se lahko že ponaša z nogometnim centrom, ki ga ni daleč naokoli. To je bilo tudi glavni projekt klubskega vodstva pod taktirko madžarskega poslovneža Gaborja Véga. Glavni plačnik ni bila Republika Slovenija, temveč madžarska vlada. Stal je približno osem milijonov evrov. Na igrišču pa je blestela pisana zasedba, ki jo sestavljajo slovenski, madžarski in hrvaški igralci. Prvi strelec prihaja iz osrednje Slovenije in je otrok …