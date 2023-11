Ples kroglic opravljen, slaba novica za Olimpijo in Koper

V prostorih Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Pivovarne Union. Na obzorju je več privlačnih dvobojev za četrtfinale, vključno z derbijem med Olimpijo in Koprom; eden od njiju bo torej ostal brez naslednjega kola. Med osmimi pari je še en prvoligaški, in sicer med Mariborčani in Radomljani. Ob tem je pristalo v istem paru tudi več regionalnih oziroma lokalnih rivalov, gotovo bo zanimivo.

Pari osmine finala pokala NZS :

SIJ Acroni Jesenice – Gorica

Maribor – Kalcer Radomlje

Čarda Martjanci – Mura

Beltinci Klima Tratnjek – Avto Rajh Ljutomer

Podvinci – Triglav Kranj

Nafta 1903 – Rogaška

ZASE Videm – Ilirija 1911

Olimpija – Koper

Tekme bodo 6. marca 2024.