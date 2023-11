V derbiju med vodilnim prvoligašem in drugoligašem slovo Celjanov

Pokalni derbi šestnajstine finala med vodilnima v 2. SNL in v 1. SNL so odločile enajstmetrovke. Usodne so bile za Celjane, ki so bili v vodstvu od 3. minute po golu Edmilsona. Nafta je izenačila v 85. minuti z golom Stjepana Oštreka. Edini strel z bele točke je zgrešil celjski kapetan Denis Popović.

Branilka naslova Olimpija je na Kodeljevem ušla velenjskemu Rudarju na 3:0 z goli Pedra Lucasa, Ivana Posavca in Diega Pinta, po znižanju Stiana Džumhurja pa je piko na i postavil Marko Brest s prvim golom v dresu zeleno-belih.

Rogaška se je na Ježici rešila v zadnjih minutah in nato v podaljšku strla odpor IB 1975 Ljubljane. Po 90 minutah je bilo 1:1 in moštvi sta streljali enajstmetrovke, boljši so bili Slatinčani. Po posredovanju delegata, ko so bili igralci že v slačilnicah, pa so odigrali podaljšek.

V četrtek bosta na vrsti še dva delno prvoligaška dvoboja, Primorje eMundia – Maribor in Eltron Šenčur – Mura. Ta del pokalnega tekmovanja se bo končal v soboto in nedeljo, ko bodo na sporedu še dvoboji nižjeligašev.

Izidi klubov 1. SNL: Olimpija – Rudar 4:1, Odranci – Koper 0:3, Fužinar – Kalcer Radomlje 0:2, IB 1975 Ljubljana – Rogaška 1:4 po podaljšku, Gorica – Domžale 2:1, Nafta – Celje 6:5 (1:1), danes: Primorje – Maribor (13), Šenčur – Mura (16). G. N. Foto Črt Piksi