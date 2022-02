Leta 2025 bo imela Slovenija 75.000 nogometašev

V nadaljevanju preberite:

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je vrh nogometne piramide, organ, ki vodi najbolj razširjeno športno panogo pri nas, in športna panožna zveza z najvišjimi prihodki. Reprezentanca A bo marca krenila v nov ciklus, katerega vrhunec bo boj za euro 2024. Ta je ključen tudi za selektorja Matjaža Keka in predsednika NZS Radenka Mijatovića. Slednji vodi krovno nogometno hišo od leta 2016 – ko je odšel na čelo Uefe Aleksander Čeferin –, z njim smo spregovorili o položaju nogometa in smernicah, ki jih je NZS začrtala do leta 2025. Preverite, koliko je NZS iztržila s prodajo TV in medijskih pravic, kolikšen bo njen letošnji proračun in kolikšen delež imata v njem Uefa in Fifa. Kaj je zapisano v strategiji NZS do leta 2025? Odgovarja predsednik NZS Radenko Mijatović.