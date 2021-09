Lewandowski dobil zlati čevelj

Napadalec nemškega nogometnega velikana Bayerna iz Münchna Robert Lewandowski je dobil zlati čevelj za najboljšega strelca nacionalnih lig v pretekli sezoni. Poljak je postavil rekord nemške lige z 41 zadetki, s čimer je za gol izboljšal dosežek nekdanjega Bayernovega strelca Gerda Müllerja izpred skoraj 50 let. »Zelo sem ponosen. Vedno moraš verjeti v izjemne dosežke, ne glede na to, od kod prihajaš,« je na podelitvi dejal Lewandowski, ki je nasledil Italijana Cira Immobileja.



Šestkratni dobitnik tega priznanja, Argentinec Lionel Messi, je bil drugi s 30 zadetki še v dresu Barcelone. Zdajšnji zvezdnik Paris Saint-Germaina se sicer ubada s poškodbo kolena, zaradi udarca je za zdaj vprašljiv njegov nastop proti Metzu in Montpellieru v domačem prvenstvu ter proti Manchester Cityju v ligi prvakov prihodnji torek. Tretji v boju za zlati čevelj je bil po novem spet član Manchester Uniteda, Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je za Juventus dosegel 29 golov.

