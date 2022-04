Lewandowski odločil bitko za Bavarsko, Bayern štiri točke od naslova

Če je kdo pričakoval sprehod münchenskega Bayerna na domači zelenici proti bavarskemu rivalu Augsburgu, se je pošteno uštel. Nemški rekorderji po hladnem tušu na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov z Villarrealom (v Španiji so s precejšnjo mero sreče izgubili le z 0:1) spet niso bili prepričljivi in Augsburg je bil v prvih 45 minutah vsaj enakovreden tekmec. Julian Nagelsmann je ob polčasu zamenjal Sergea Gnabryja in ponudil priložnost mlademu talentu Jamalu Musiali, tudi ob prihodih v igro Marcela Sabitzerja, Alphonsa Daviesa in Kingsleyja Comana pa se rezultat ni spreminjal.

Vse do 80. minute, ko je po igri z roko v kazenskem prostoru Augsburga glavni sodnik Patrick Ittrich pokazal na belo piko, zanesljivi izvajalec enajstmetrovke pa je bil prvi strelec Bayerna, nemškega prvenstva in evropskih nogometnih lig Robert Lewandowski z 32. golom ligaške sezone. Ta je prinesel poln plen Münchenčanom, ki z naslednjih tekem v Bielefeldu in doma proti prvemu zasledovalcu iz Dortmunda potrebujejo le štiri točke za matematično potrditev naslova. Tega bi torej lahko proslavili ravno na velikem obračunu nemškega nogometa pred domačimi gledalci, kjer pa bo njihov prvi izziv napredovanje v polfinale lige prvakov že sredi prihodnjega tedna. Naslov bi lahko Bavarci potrdili tudi z zmago v Bielefeldu, a bi moral Dortmund izgubiti domačo tekmo z Wolfsburgom; v primeru istega števila točk ob koncu sezone sicer odloča razlika v golih, Bayern ima v tem pogledu 28 golov prednosti pred Borussio.

V Stuttgartu napad na naglušne navijače

V soboto je visoko zmago v pomembnem obračunu za obstanek vpisal Wolfsburg proti Arminii iz Bielefelda (4:0), Borussia Mönchengladbach pa je zmagala v gosteh pri odpisanemu Greuther Fürthu (2:0). Köln je v zadnjem delu srečanja prišel do preobrata proti Mainzu in se povsem obdržal v boju za evropske vozovnice (3:2).

Ob 18.30 sledi še berlinski derbi med Hertho in Unionom, preostale tekme pa bodo v nedeljo. Tretji Bayer Leverkusen (51 točk) bo gostoval pri Bochumu, četrti Leipzig (48) pa se bo doma pomeril s šestim Hoffenheimom (44). Na sporedu bo še tekma petega Freiburga (45) in desetega Eintrachta iz Frankfurta.

V Nemčiji sicer odmeva petkov napad na skupino naglušnih navijačev Borussie Dortmunda pred tekmo proti Stuttgartu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Drugouvrščena Borussia je premagala domači Stuttgart z 2:0 in ima po 29 tekmah 60 točk, devet manj od Bayerna. Pred obračunom pa je prišlo do neljubega dogodka, ki ga preiskujeta oba kluba, policija pa se po pisanju dpa še ni vpletla. Nekateri navijači Stuttgarta so pred tekmo fizično obračunali s skupino naglušnih navijačev gostov in jim odtujili enega od rekvizitov.

»Naenkrat so udarci začeli padati z vseh strani. Naši člani so skušali zaščititi navijaški rekvizit. Ljudje in varnostniki pa so samo gledali in niso ukrepali,« je nemška tiskovna agencija povzela izjavo kluba naglušnih navijačev Dortmundčanov.