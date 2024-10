Kek: To bo še veselo ... Pa če je komu prav ali ne

Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Oslo, kjer jo jutri ob 20.45 čaka tretja tekma v ligi narodov B. Po neodločenem izidu z Avstrijo in zmago nad Kazahstanom se bo nocoj pomerila z Norveško, ki ima po dveh kolih prav tako štiri točke. V slovenskem strokovnem štabu pa ni več Boštjana Cesarja.

Dosedanji pomočnik selektorja Matjaža Keka se je odločil za nov izziv, saj je kandidat za naslednika Anteja Šimundže na trenerski klopi Maribora. »To so stvari, ki se dogajajo. Življenje gre naprej, kdaj, kako in kam, pa je odločitev in odgovornost vsakega posameznika. Glede na to, da sem bil že nekajkrat v tem položaju, je brez pomena, da me sprašujete o tem,« je Cesarjev odhod komentiral Kek.

Selektor se je nato dotaknil stanja v moštvu, ki so ga kar precej načele zdravstvene težave, ob tem mora paziti tudi na kartone. Če bodo Adam Gnezda Čerin, Jan Mlakar, Žan Celar in Erik Janža prejeli nov rumeni karton, ne bodo mogli igrati v nedeljo v Kazahstanu.

Kek je dejal, da so zdravstvene težave nekaj običajnega, a je vendarle potarnal, da je vseeno kakšna poškodba oziroma bolezen več od pričakovanj. »Zato pa se priložnost ponuja drugim. V ligi narodov gre namreč tudi za pripravo za naslednje kvalifikacije in poskus razširitve kadra.«

Kot pravi, bosta na Norveškem in v Kazahstanu dobra preizkusa. »V kakšnem stanju smo zdaj. Imamo štiri točke, začeli smo dobro, mogoče je zdaj malce več ne ravno negativne klime, ampak situacije, ki ni bila običajna v zadnjem času. Bomo videli, kako se bomo odzvali na te izzive,« je dodal in razkril, da je nekaj dilem pri sestavi enajsterice zaradi poškodbe Mlakarja.

»Vemo, kaj nas čaka na Norveškem, to bo še veselo. Hočem pa, da je Slovenija prepoznavna, agresivna, tudi v močnem defenzivnem bloku, pa če je komu prav ali ne, glede na to, da so nekateri tako pametni glede tega, kako moramo igrati in kako moramo razvijati igralce, da bi jih lahko nekdo prodajal,« je še povedal selektor.

Norveški zvezdnik Erling Braut Haaland dobro razpoložen pričakuje dvoboj s Slovenci. FOTO: Terje Pedersen/AFP

Elšnik: Gremo po zmagi

Timi Max Elšnik je po tem, ko se je preselil k Crveni zvezdi, priznal, da ga ne veseli ravno to potovanje na Norveško in v Kazahstan. »Gremo po točke, po zmagi. Je pa razlika v primerjavi s septembrom glede kadra, nekaj igralcev manjka, ampak tudi Norvežani niso v optimalnem stanju, tako da ni izgovorov,« je povedal vezni igralec in obelodanil svoja pričakovanja glede igre Norveške.

»Menim, da bodo igrali drugače, ker jim manjka Martin Ødegaard, ki je njihov dirigent, 80 odstotkov je šlo prek njega. Igra na posest, ima potezo več, tako da se bodo morali malce prilagoditi,« je pojasnil in pripomnil, da pričakuje več telesne igre in dvobojev.

»Ob tem imajo izjemno višino, tako Alexander Sørloth kot Erling Haaland sta velikana v napadu in bo treba biti pazljiv pri prekinitvah na obeh straneh igrišča,« je opozoril in zaključil, da bo zato mogoče imela Slovenija kakšen odstotek časa žogo več v posesti. »Ampak kot pravi selektor – posest ne pomeni ničesar, če nismo nevarni. Tako da bomo iskali zadetek. Imamo odlične napadalce.«

To je tudi Benjamin Šeško, ki je s štirimi zadetki trenutno najboljši strelec lige B. Norvežan pa imajo mojstra v Haalandu (13 golov na 12 tekmah lige narodov) in tudi Sørlothu, ki je prav tako telesno močan.

Slovenija drugič zaporedoma igra v ligi B, le še dve točki ji manjkata, da izenači točkovni izkupiček iz prejšnje izvedbe lige narodov.

V tem tekmovanju sicer napada prvo zmago v gosteh po štirih tekmah (trije neodločeni izidi, poraz). Proti Norvežanom ni izgubila na zadnjih treh dvobojih, sicer pa je v vseh tekmovanjih neporažena zadnjih 12 tekem (neupoštevajoč poraz po enajstmetrovkah na EP proti Portugalski).

Norveška, ki je 24 let brez velikega tekmovanja, v ligi B nastopa tretjič, tokrat je uvodoma v Kazahstanu igrala neodločeno, doma pa ugnala Avstrijo. Zdaj bo lovila drugo zaporedno zmago – prvič po septembru oziroma oktobru 2023. V ligi narodov je doma dobila sedem od desetih tekem.