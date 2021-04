Lionel Messi in soborci so ga še enkat polomili

Po spodrsljajih Atletica in Reala iz Madrida se je nogometašem Barcelone ponujala priložnost za prevzem vodstva po 33 kolih španske lige, a so jo zapravili. Kljub vodstvu z 1:0 ob polčasu so na koncu ostali praznih rok, saj so igralci Malage v nadaljevanju dvakrat zadeli in zmagali z 2:1.je že 23. minuti popeljal Barço v vodstvo, a sta(63.) in(79.) prinesla zmago osmi Granadi.Špansko prvenstvo se bo nadaljevalo konec tedna. Atletico in Real bosta nastopila v soboto, prvi v gosteh proti Elcheju, drugi doma z Osasuno. Barcelono v nedeljo zvečer čaka gostovanje v Valencii, Sevilla pa bo v ponedeljek gostila Athletic Bilbao.