Lionel Messi sankcioniran zaradi neudeležbe na tekmi zvezd

Lionel Messi in njegov klubski kolega pri Interju iz Miamija Jordi Alba sta tik pred začetkom odpovedala nastop na tekmi All-Star, kjer so najboljši nogometaši ameriške lige MLS s 3:1 premagal a mehiško izbrano vrsto. Oba zvezdnika, sicer bivša člana katalonske Barcelone, bi bila lahko deležna sankcij, v igri je tudi prepoved igranja na tekmi proti Cincinnatiju konec tedna.

Komisar lige MLS Don Garber ni želel povedati, ali bosta legendarna nogometaša deležna kakšne kazni. »O vsem, kar se bo zgodilo v zvezi z naslednjim koncem tedna, danes ne bomo govorili,« je dejal pred tekmo. Ta dodaja, da je Messi pravkar končal z zelo napornim urnikom tekem, ko je v 35 dneh odigral kar devet tekem. Štirikrat je bil aktiven na klubskem svetovnem prvenstvu in petkrat v domačih tekmovanjih. Nazadnje je igral prejšnji konec tedna, ko je ob zmagi Miamija nad New York Red Bulls prispeval dva zadetka.

»Igralca sta poklicana na tekmo zvezd. Raje bi, da počivata, vendar to ni moja odločitev. Vem, kako pomembna je tekma zvezd, in kolikor vem, klub ni sprejel nobene odločitve,« je dejal trener Miamija in izvrstni bivši branilec Javier Mascherano. Garber je potarnal, da bi morala biti liga prej obveščena o odsotnosti dveh igralcev. O sankcijah, ki jih bosta deležna, bomo več izvedeli v naslednjih dneh.