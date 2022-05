Litijani so izstopili iz NZS zaradi sojenja

Futsal klub Litija je po prvi finalni tekmi 1. SFL izstopil iz vseh tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Zato jutrišnje, torkove finalne tekme 1. SFL, ne bo. Dobovec, ki je dobil uvodno tekmo finala po kazenskih strelih (5:4), je tako predčasno osvojil naslov državnega prvaka.

Svojo odločitev so Litijani obelodanili drevi v uradni izjavi, kjer so izpostavili tudi problem sojenja na tekmah v 1. SFL. »Glavni razlog za prenehanje delovanja kluba sta odnos NZS in sodniške organizacije do našega in drugih klubov ter njihov odnos do futsala v Sloveniji. Športa, ki je verjetno najbolj množična igra v Sloveniji. FC Litija zapira svoja vrata in preneha z delovanjem na vseh ravneh,« so med drugim zapisali Litijani.