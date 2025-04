Anfield slavi rekordni 20. naslov angleških prvakov

Nogometaši Liverpoola so si že po 34 krogih angleškega prvenstva zagotovili naslov prvaka za sezono 2024/25. V zadnji nedeljski tekmi kroga so s 5:1 premagali Tottenham in imajo zdaj na lestvici neulovljivih 15 točk naskoka pred tekmeci.

Vrata do predčasne osvojitve naslova je Liverpoolu v soboto odprl Arsenal, ki je igral le neodločeno z mestnim tekmecem Crystal Palaceom. Naskok Liverpoolčanov so tako topničarji zmanjšali na 12 točk, a je to pomenilo, da Liverpool danes potrebuje le še eno za naslov prvaka.

Slavje ob reki Mersey se je že začelo. Foto Craig Brough/Reuters

Dobil je tri za zanesljivo zmago proti še eni londonski zasedbi; začetek sicer ni bil po okusu domačih navijačev, saj je za Tottenham v 12. minuti zadel Dominic Solanke, a je nato sledila predstava domačih za naslov. Med 14. in 34. minuto so zadeli Luis Diaz, Alexis Mac Allister in Cody Gakpo, tako da je bil Liverpool praktično že ob polčasu prvak.

Vse skupaj so rdeči potrdili v nadaljevanju, za slavje na Anfieldu sta zadela še Mohamed Salah v 63. in z avtogolom za 5:1 še Iyenoma Udogie v 69.

V drugi današnji tekmi je Manchester United igral pri Bournemouthu 1:1, potem ko se je rešil globoko v sodnikovem dodatku in je zdaj na 14. mestu z 39 točkami.

City v finalu FA pokala

Nedelja je bila na Otoku tudi v znamenju drugega polfinala FA pokala. V derbiju moštev iz zgornje polovice prvenstvene lestvice je Manchester City premagal Nottingham Forest z 2:0 in se uvrstil v finale, za naslov v najstarejšem tekmovanju se bodo pomerili s Crystal Palaceom. Zmago sta sinjemodrim prinesla Rico Lewis in Joško Gvardiol, ki sta zadela na začetku obeh polčasov.