Nemška senzacija na pragu Anfielda

V angleškem nogometnem velikanu Liverpoolu je vse pripravljeno na ponedeljkovo parado, na kateri naj bi 20. naslov angleških prvakov proslavilo okrog pol milijona ljudi. Ekipo Arneja Slota sicer jutri še čaka zadnja tekma s Crystal Palaceom, navijači pa se že lahko veselijo prihodnje sezone. Vse kaže, da bo na Anfield prišla zvezdniška okrepitev, nemški biser Florian Wirtz.

Favorit za storitve 22-letnega igralca Bayerja iz Leverkusna je bil Bayern, toda igralčev oče je vodstvo kluba iz Münchna obvestil, da želi Florian zapustiti bundesligo in oditi v Anglijo. Ker je Manchester City že prej odstopil od dirke zaradi finančnih razlogov, je zdaj bolj ali manj jasno, da bo zvezni igralec odšel v Liverpool, kjer je že bil na pogovorih in si ogledoval lokacijo novega doma.

Bayern je že priznal poraz, predsednik kluba Herbert Hainer je povedal: »Max Eberl (športni direktor; op. p.) me je obvestil, da želi Wirtz v Liverpool.«

Florian Wirtz zapušča Bayer Leverkusen. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Zdaj potekajo pogovori med Liverpoolom in Bayerjem, odškodnina za igralca naj bi bila okrog 140 milijonov evrov, kar bi bil nov klubski in angleški rekord. Liverpool v zadnjem letu ni veliko kadroval, Slot je dobil samo Federica Chieso, poleti bo prišel vratar Giorgi Mamardašvili. Skupaj z Wirtzem naj bi k rdečim prišel še njegov soigralec, Nizozemec Jeremie Frimpong in zamenjal bočnega branilca Trenta Alexandra-Arnolda, ki odhaja v Real Madrid. Naslednja tarča je madžarski reprezentant srbskega rodu Miloš Kerkez iz Bournemoutha. Slot bo iskal še napadalca, saj naj bi Darwin Nuñez zapustil ekipo.

Salah najboljši v Angliji Napadalec Liverpoola Mohamed Salah je bil po letu 2018 drugič izbran za najboljšega igralca sezone angleške nogometne premier lige. Egipčan je bil ključni igralec Liverpoola na poti do 20. naslova angleškega prvaka. Dvajset lovorik premier lige ima tudi Manchester United. Salah si je laskavo priznanje igralca sezone 2024/25 prislužil, potem ko je dosegel 28 prvenstvenih golov – pet več kot kdorkoli drug – in prispeval 18 podaj za Liverpool. Zbral je šest asistenc več kot kateri koli drugi igralec v ligi v iztekajoči se sezoni.

Liverpool je doslej največ plačal ravno za Nuñeza, pred tremi leti 85 milijonov evrov Benfici. Angleški rekord ima Chelsea, ki je predlani za Enza Fernandeza odštel 127 milijonov evrov. Wirtz bi lahko postal tretji najdražji igralec doslej za Neymarjem in Kylianom Mbappejem, za katera je PSG plačal 222 oz. 180 milijonov v letih 2018 in 2019.

Leverkusen bo iskal trenerja, saj bo Xabi Alonso odšel v Real Madrid. Glavni kandidat je Cesc Fabregas iz Coma.