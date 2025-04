Salah ob slavju ošvrknil Kloppa: Slot me je poslušal, številke ne lažejo

Angleško prvenstvo je odločeno, Liverpool se veseli rekordne 20. zvezdice. Potrdili so jo z gladko zmago nad Tottenhamom (5:1), sledilo je slavje ne le na ulicah mesta ob reki Mersey, tudi drugod po Evropi imajo rdeči veliko privržencev.

Navdušeni so bili tudi nogometaši, v prvi vrsti glavni junak Mohamed Salah, ki je z 28 zadetki prvi strelec prvenstva, priboril si je tudi podaljšanje pogodbe. Egipčan je bil bolj uspešen le v prvi sezoni v Liverpoolu, za svoj ponovni vzpon se je zahvalil Arneju Slotu in se posredno obregnil ob Jürgna Kloppa. »Številke ne lažejo, so jasne. Zdaj mi ni treba veliko delati v obrambi, taktika je povsem drugačna. Trenerju sem rekel: 'Če me spočiješ v obrambi, se ti bom oddolžil v napadu.' Vesel sem, da mi je uspelo,« je bil zadovoljen Salah.

»Trener me je poslušal in zdaj vidite, kakšne so moje številke. Seveda moraš v nogometu igrati tudi obrambo, a lahko malo tvegaš in to se nam je obrestovalo. Tudi drugim lahko pripravim zadetke, o tem pričajo moje asistence,« je zaključil 32-letnik.