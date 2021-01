Liverpoolova prva letošnja zmaga sprožila upor v slačilnici

Jose Mourinho (levo) Jürgen Klopp nista prijatelja, a se spoštujeta. FOTO: Shaun Botterill/Reuters

Po 482 minutah in 93 strelih jekončal strelsko Liverpoolovo sušo. Angleški prvak je z golom Brazilca prvi zadel na derbiju v Londonu proti Tottenhamu, za prvo zmago v letu 2021 pa je nato moral zabiti še dva gola. S 3:1 je bil boljši od moštva, s čimer so se rdeči le vrnili v boj za prvaka, čeprav s tekmo več za vodilnim Manchester Cityjem na četrtem mestu zaostajajo za štiri točke.V zadnji tekmi 20. kola je bilo pestro, glasno in vroče v domačem taboru. Ob odmoru v slačilnici se je običajna analiza spremenila v užaljenost in jezo, ki so mu igralci očitali napako pri prvem golu. Mourinho ga je tudi zamenjal, odziv igralcev pa je tako razburil branilca iz Slonokoščene obale, da jo je popihal domov. Še prej se je »fizično lotil« slačilnice.Mourinho je izgubil že šesto domačo ligaško tekmo od 23, česar ni uspelo še nikomur. Toda ni bil le poraz razlog za slabo voljo, temveč tudi poškodba obeh gležnjev kapetana in najboljšega igralca.je igral le prvi polčas, resnost poškodbe bo znana v naslednjih 48 urah.»Oba gležnja. Eden je stradal po umazanem posredovanju, drugi je bil še bolj nevaren, a ne vem, kdo je bil,« je Mourinho že odkril enega od krivcev.Komaj je skrpal zadnjo obrambno vrsto, je bil tudi Portugalčev kolega, ne prijatelj, kot ga je označil, po malem jezen. Senior med srednjimi branilcije zmogel le 45 minut. Klopp bo najbrž do konca januarskega prestopnega roka na tržišči poiskal prostega branilca.»Neverjetno je, kaj se nam dogaja s poškodbami. Ves čas razmišljamo o tem, da vse naredimo, kar je prav. Najti moramo pravega igralca,« je povedal Nemec in dodal, da so bili strelci pravi igralci.