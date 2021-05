Liverpoolu derbi in novo upanje na uvrstitev v ligo prvakov

Salah razblinil dvome

Nogometaši Liverpoola ohranjajo realne možnosti za uvrstitev v ligo prvakov, potem ko so na zaostali tekmi 34. kola angleškega prvenstva v Manchestru premagali domači United s 4:2. Liverpool se je s tremi točkami na lestvici prebil na peto mesto, za želenim četrtim, na katerem je zdaj Chelsea, pa ob tekmi manj zaostaja za štiri točke.Tekma bi morala biti že 2. maja, a so jo zaradi nasilnih protestov domačih navijačev proti vodstvu kluba prestavili. Tudi tokrat so se navijači Uniteda zbrali pred štadionom in celo blokirali prihod avtobusu tekmecev, a so prireditelji s pomočjo policije rešili težave.Derbi je sicer povsem upravičil svoj naziv. Moštvi sta pokazali odlično predstavo in si priigrali veliko priložnosti, dosegli pa tudi šest golov. Tako pri številu priložnosti kot pri številu golov so prednjačili varovanciki so se pobrali po šoku v deseti minuti. Takrat jestreljal,paje nespretno ukrepal pred svojim vratarjem.Toda Phillips se je za napako oddolžil. Sprva je kazalo, da se bo že v 29. minuti, ko je sodnik po štartu nad njim že dosodil enajstmetrovko, a nato po ogledu VAR odločitev preklical, nato pa je v 34. minuti podal, ki je rezultat izenačil.Že pred odhodom na premor je Liverpool prešel v vodstvo.je z desne strani izvedel prosti strel, po njegovi podaji je žoga pristala na glavi, ki jo je poslal v mrežo. Ista igralca sta bila akterja tudi pri tretjem golu gostov v 47. minuti, po napaki domače obrambe je Arnold streljal, vratarje žogo odbil, odbitek pa je v gol pospravil Firmino. Jota je nekaj minut zatem zadel še vratnico.V 68. minuti je United spet dobil upanje, ko je zaostanek znižalje bil le nekaj minut zatem blizu izenačenja, veselje mu je s posredovanjem na golovi črti preprečil Phillips. Lanski prvaki so svoje možnosti iskali v protinapadih,h insta bila najprej premalo zbrana, v 90. minuti pa je bil Salah vendarle uspešnejši in je postavil končni izid. Za ekipo iz Manchestra je bil to že drugi zaporedni poraz, oba je doživel na domačem igrišču.