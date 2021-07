Ljubljenci Kvarnerja vztrajajo v Kranjski Gori

Številna moštva iz raznih delov stare celine začetek poletja izkoristijo za priprave v naših krajih, denimo na Mariborskem Pohorju, Rogli, v okolici Bleda. Nogometaši Rijeke pa iz leta v leto navdušeno prihajajo v Kranjsko Goro. Boter njihovega prihoda v ta paradiž med Karavankami in Julijci je bil sedanji slovenski selektor Matjaž Kek, ki je tudi tu poleti 2016 koval temelje zgodovinskega naslova državnih prvakov za ta klub s hrvaške obale, tudi pri drugih trenerjih pa so nato pozneje Rečani vadili v Kranjski Gori, kjer bodo zdaj še do konca naslednjega tedna. Jutri se bodo pomerili z WAC iz Volšperka, nazadnje udeležencem evropske lige, na prvi pripravljalni preizkušnji v Zgornjesavski dolini pa so se pomerili s slovaškim prvoligašem Žilino in remizirali – 2:2.



»Kranjska Gora je lep kraj, kjer smo si vedno znova ustvarjali pot k uspehom. Razmere glede igrišča, hotela in tudi podnebja so imenitne, hrana je odlična, lepo spimo in se regeneriramo po naporih,« je za ugledni reški časnik Novi list poudaril Vjekoslav Miletić, prvi sodelavec trenerja Gorana Tomića.

