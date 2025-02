Londonski derbi po okusu Liverpoola

V 26. kolu angleškega nogometnega prvenstva se je opekel Arsenal. Na domačem štadionu Emirates je klonil proti mestnemu tekmecu West Hamu z 0:1, ob tem je tekmo končal z desetimi igralci. Mož odločitve je bil kapetan »kladivarjev« Jarrod Bowen. Zdesetkana zasedba Mikela Artete zaostaja za vodilnim Liverpoolom za osem točk. Rdeči iz mesta Beatlov bodo jutri gostovali pri podobno načetem Manchester Cityju. Everton je vodil z 2:0 proti Manchester Unitedu, ki pa je prišel do točke. Visoko zmago je vpisal Tottenham.

Varovanci Artete so sicer imeli terensko premoč, a jalovo, gosti pa so s prvim strelom v okvir vrat povedli. Aaron Wan-Bissaka je z desne strani poslal žogo v sredino, kjer so domači na čelu z Declanom Riceom zaspali, Bowen je ostal nepokrit, tako da ni imel zahtevnega dela, da je žogo poslal v mrežo. Arsenalu so se možnosti zmanjšale v 73. minuti, ko je Myles Lewis-Skelly prejel rdeč karton. Domači so sicer še naprej napadali, toda neuspešno.

Drugi sobotni londonski obračun so prav tako dobili gosti, Crystal Palace je bil z 2:0 boljši od Fulhama, Joachim Andersen je dosegel avtogol, končni izid pa je postavil Daniel Munoz. Manchester Unitedu spet ni uspelo zmagati, tako da ostaja na 15. mestu prvenstvene razpredelnice. Glede na potek tekme proti Evertonu pa je s točko lahko zadovoljen, saj je po polčasu zaostajal z 0:2. V drugem sta mu remi zagotovila gola Bruna Fernandesa in Manuela Ugarteja.

Bournemouth je na domačem igrišču z 0:1 izgubil proti Wolverhamptonu. Pri tem mu je pomagal igralec več na igrišču od 31. minute, številčno prednost so gosti izkoristili že po petih minutah, ko je v polno zadel Matheus Cunha. Prepričljivi zmagi v gosteh sta vknjižila Tottenham, Ipswich je premagal s 4:1, in Brighton, ki je bil s 4:0 boljši od odpisanega Southamptona. Za Tottenham je dva gola dosegel Brennan Johnson.

Anglija, 26. kolo:

Petek:

Leicester – Brentford 0:4 (0:3)

Sobota:

Everton – Manchester United 2:2 (2:0)

Bournemouth – Wolverhampton 0:1 (0:1)

Arsenal – West Ham 0:1 (0:1)

Fulham – Crystal Palace 0:2 (0:1)

Southampton – Brighton 0:4 (0:1)

Ipswich Town – Tottenham 1:4 (1:2)

Aston Villa – Chelsea (18.30)

Nedelja:

Newcastle – Nottingham Forest (15.00)

Manchester City – Liverpool (17.30)