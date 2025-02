Salah pri golu številka 23, toda neprepoznavni Liverpool je trpel

Liverpool je vodil z 2:0 po golih Luisa Diaza (15.) in Mohameda Salaha (35./11m), vendar do zadnjih sekund trepetal za zmago. V drugem polčasu je bil neprepoznaven, ni znal zadržati žoge in kazal veliko ranljivost v obrambi. Neodločnost zasedbe Arneja Slota je v 67. minuti s krasnim golom kaznoval Matheus Cunha. Volkovi so napadali na vso moč, toda rdeči so zdržali in ohranili prednost sedmih točk pred Arsenalom v premier league.

Salah je dosegel že 23. gol v sezoni in je prepričljivo najboljši strelec ter resen kandidat za zlato žogo. Toda Liverpool bo moral najti formo z začetka sezone, že čez tri dni ga čaka težko gostovanje pri Aston Villi.

Mohamed Salah je znova zadel v polno. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ob 17.30 se bo začel derbi kola med Tottenhamom in Manchester Unitedom. V petek je Chelsea presenetljivo visoko izgubil v Brightonu, v soboto je Arsenal v končnici tekme z goloma španskega rezervista Mikela Merina prišel do zmage v Leicestru, Manchester City pa je s tremi goli novinca, Egipčana Omarja Marmuša, potopil Newcastle.

Anglija, 25. kolo:

Petek:

Brighton – Chelsea 3:0 (2:0)

Sobota:

Leicester – Arsenal 0:2 (0:0)

Aston Villa – Ipswich 1:1 (0:0)

Fulham – Nottingham Forest 2:1 (1:1)

Manchester City – Newcastle 4:0 (3:0)

Southampton – Bournemouth 1:3 (0:2)

West Ham – Brentford 0:1 (0:1)

Crystal Palace – Everton 1:2 (0:1)

Nedelja:

Liverpool – Wolverhampton 2:1 (2:0)

Tottenham – Manchester United (17.30)