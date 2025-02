Liverpool vidno popušča, a tudi Aston Villa mu ni vzela mere

Vse je kazalo na to, da v elitni angleški nogometni ligi Liverpoola nič ne more zaustaviti na poti do 19. naslova prvaka, s katerim bi se izenačil z Manchester Unitedom. Tudi redni del lige prvakov je končal na prvem mestu. Toda nedavni šokantni izpad iz pokala FA proti drugoligašu Plymouthu je nakazal težave v ekipi Arneja Slota ...

V nedeljo so se rdeči rešili iz škripcev proti Wolverhamptonu (2:1), podobno trpeli so tudi danes. Aston Villa je bila po preobratu v prvem polčasu bližje zmagi, a končalo se je z 2:2 in osmimi točkami naskoka kluba iz mesta Beatlov. Arsenal, prvi zasledovalec v premier league, bo imel v soboto proti mestnemu tekmecu West Hamu priložnost zaostanek znižati na že povsem ulovljivih pet točk. Liverpool v nedeljo čaka gostovanje pri branilcih naslova iz Manchester Cityja.

Mohamed Salah je Liverpool popeljal v vodstvo. FOTO: David Klein/Reuters

Egipčan Mohamed Salah je v prvem polčasu (29. minuta) dosegel že 24. gol v sezoni, v Angliji jih je zbral 181 in le še za tri zaostaja za Sergiom Agüerom na petem mestu. Na vrhu so Alan Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) in Andy Cole (187).

Toda potem so se gostje preveč zaprli. Youri Tielemans je izenačil v 38. minuti, angleški reprezentant Ollie Watkins pa v sodnikovem dodatku prvega dela uprizoril preobrat. V drugem polčasu se je Liverpool malce prebudil, v 61. minuti je izenačil Trent Alexander-Arnold.

Ko je gostujoči rezervist Darwin Nunez zapravil skoraj stoodstotno priložnost, pa se je zgodba na igrišču spet zasukala. Aston Villa, ki je tudi v ligi prvakov pokazala kakovost, je imela v zadnjih pol ure nekaj zelo lepih priložnosti za zmago, a končalo se je z delitvijo točk. Liverpool jo je spet dobro odnesel, ampak moral bo najti formo, ki ga je krasila v prvi polovici sezone, če se hoče izogniti razočaranju.