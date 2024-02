Lovrić in soigralci nanizali nov remi

Nogometaši Udineseja in Monze so se v 23. kolu italijanskega prvenstva razšli brez golov. To je že 13. remi ekipe iz Vidma v tej sezoni. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je igral celo tekmo za ekipo iz Furlanije. Njegov klubski in reprezentančni soigralec Jaka Bijol je že dlje časa odsoten zaradi poškodbe.

Na petkovem prvem dejanju kola je Lecce v izdihljajih tekme uprizoril preobrat in premagal Fiorentino s 3:2. Gostitelji so v končnici dvoboja zaostajali z 1:2, nato pa je Roberto Piccoli v 90. minuti izenačil na 2:2, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa jim je zmago prinesel Danec Patrick Dorgu.

V nedeljo bo osrednja tekma na milanskem štadionu San Siro, kjer bo vodilni Inter gostil drugouvrščeni Juventus. Zadnja tekma kola bo v ponedeljek, Roma bo gostila Cagliari.