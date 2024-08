(VIDEO) Bijol in Lovrić do točke pri udeležencu lige prvakov

Novo nogometno sezono so odprli tudi v Italiji. Udinese je v prvem kolu serie A gostoval pri presenečenju prejšnje sezone Bologni in igral neodločeno 1:1. Videmčani, pri katerih sta tekmo začela tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, se je zoperstavila ekipi, ki je pred sezono izgubila enega od tvorcev uspeha – petega mesta v ligi in uvrstitve v ligo prvakov – iz prejšnje sezone. Trener Thiago Motta namreč po novem vodi Juventus, Bologno pa Vincenzo Italiano.

Toda Bologna je povedla v 57. minuti, ko je Riccardo Orsolini unovčil kazenski strel. Minuto zatem je Lovrić zapustil igro, Videmčani, ki imajo tudi novega stratega Kosto Runjaića, pa so izenačili v 68. minuti, po zgrešeni enajstmetrovki je po kotu zadel Lautaro Giannetti. Udinese bo igral naslednjo tekmo v soboto (18.30), ko bo v Vidmu gostoval Lazio.