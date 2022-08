Lovro Cvek z golom za pet pokopal upe Mariborčanov

Nogometašem Maribora se ni uspelo prebiti v skupinski del konferenčne lige. V povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij so morali v gosteh z 0:1 (0:0) priznati premoč igralcem Cluja.

Na štadionu dr. Constantina Radulescuja je dolgo kazalo, da se bo tudi drugi dvoboj med slovenskim in romunskim moštvom razpletel brez zadetkov. Vijolični so namreč tekmecem od vsega začetka nudili dostojen odpor. Verjetno so bili z mislimi že pri podaljšku, ko je v 90. minuti s škarjicami pravi evrogol zabil Lovro Cvek.

Hrvaški as, ki je bil med letoma 2016 in 2019 član slovenskih klubov Zavrč, Aluminij in Celje, je tako Cluj popeljal do zmage in z njo v skupinski del konferenčne lige. Mariborčani pa se poslavljajo od Evrope.