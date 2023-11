Zinedine Zidane o Lionelu Messiju: Čarovnija!

Zinedine Zidane in Lionel Messi iz oči v oči. Minilo je veliko let, da sta se nogometna velemojstra znova soočila, a ne na igrišču, pač »za mizo«. Nemški proizvajalec športne opreme Adidas, sicer pokrovitelj obeh slavnih mož, je slavnega Francoza alžirskega rodu in Argentinca posedel skupaj. V medsebojnem polurnem pogovoru sta bila zelo iskriva. Še posebej Zizou, ki si je morda nakopal tudi jezo Realovih navijačev.

»Le ena beseda Čarovnija!« Tako je v »treh besedah« opisal Lionela Messija.

»Z Leom nisva vsak dan skupaj, zato je zame to poseben dan, saj mu lahko povem, kako ga občudujem. To velja za vse ljudi, ki imajo radi nogomet, in ti so drugačni. Mislim, da je to čarovnija, popolna čarovnija. Čarovnija v smislu, preden je prejel žogo, je že vedel, kaj treba narediti. Še posebej zame, kot nekdo, ki razume nogomet,« se je »raznežil« večkrat mrki kot nasmejani Zidane in Messija hvalil, kot še nikogar.

»Ko sem te gledal na igrišču, sem vedel, kaj boš naredil. Bilo je kot povezava, ko vidim, da počne, kar počne, si preprosto rečem: 'To je to',« je povedal svetovni in evropski prvak. Čeprav v očeh mnogih velja za najboljšega na svetu v zgodovini, je Messi osrečil tudi rojake, častilce legendarnega Diega Maradone, za katerega je rekel, da je nad vsemi.