Luka Elsner ne popušča, pred njim le trije francoski velikani

Nogometaši Reimsa so pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Luke Elsnerja v sedmem kolu francoskega prvenstva premagali Montpellier s 4:2 in zadržali četrto mesto na lestvici. Tretjeuvrščeni Marseille je ob enakem točkovnem izkupičku pred Reimsom le zaradi boljše razlike v golih.

Za četrto zmago Elsnerjevih varovancev so zadeli gole Marshall Munetsi (6.), Keito Nakamura (25.), Oumar Diakite (57.) in Teddy Teuma (90.+3/11-m.), za Montpellier pa je oba gola dosegel Arnaud Nordin (37., 90.+1). V soboto je Toulouse – Slovenec Miha Zajc je zanj igral od 84. minute – v Lillu izgubil z 1:2. Gostujoča zasedba je povedla v 39. minuti z golom Zakarie Aboukhlala, Angel Gomes in Mitchel Bakker pa sta v drugem polčasu prinesla zmago favoriziranim gostiteljem.

V naslednjem kolu (20. 10.) bo Reims obiska Auxerre, Toulouse pa bo gostil Angers.