Luka Elsner vzel nov prestižen skalp v Franciji

V teh dneh je živahno tudi v francoskem nogometnem prvenstvu – tako v prvi ligi, ki sodi med najmočnejše v Evropi, kot v 2. ligi, v kateri igrajo številni nekdanji prvoligaši. Tudi ta konec tedna je denimo prinesel derbi klubov, ki sta v preteklosti močno zaznamovala tudi ligue 1.

Vipotniku vsa tekma, Bordeauxu točka

Pomerila sta se namreč Bordeaux in St. Etienne, tekma pa se je končala brez golov in posledično brez zmagovalca. Gostitelji, ki jih vodi trener Albert Riera, so imeli terensko premoč (posest žoge 60:40, streli 20:10, na vrata 4:1), toda zaman. Vso tekmo je preživel na igrišču tudi slovenski napadalec Žan Vipotnik. Bordeaux kotira na 17. mestu (od 20) z bilanco 5-5-8 in 19 točkami.

Uspešnejši je bil Le Havre v enem rangu višje. Na svojem štadionu je pričakal Nico, drugouvrščeno moštvo francoskega prvenstva, in ga zmlel kljub navidezni podrejenosti. Trener Luka Elsner je očitno dobro pripravil svoje moštvo, ki je znalo tekmovati. Kljub »slabši« statistiki (posest žoge 37:63, streli na vrata 5:6, koti 2:9) je Nici zabil tri gole, končalo se je z izidom 3:1.