Luka Modrić didžej na hrvaški veselici

V naši soseščini ne skrivajo navdušenja ob novi imenitni predstavi hrvaške nogometne reprezentance. Resda bi bilo vse drugo razen njene zmage proti Latviji v petek zvečer na domači Reki veliko presenečenje, vseeno pa se favoriti proti nižje rangiranim moštvom pogosto zelo mučijo ali celo spotaknejo.

Tega tokrat ni bilo, Hrvati so s 5:0 odpihnili goste z Baltika, ob novejšem valu in predvsem sijajnima Brunu Petkoviću in Luki Ivanušecu pa je kot že tolikokrat doslej blestel neuničljivi kapetan Luka Modrić. »Luka je bil na DJ na hrvaškem partyju,« niso skoparili s hvalospevom pri madridskem športnem dnevniku AS, kjer seveda Realovega zvezdnika podrobno spremljajo tudi takrat, ko igra za izbrano vrsto svoje države.

Modrić prav na današnjo soboto praznuje 38. rojstni dan, pogosto se nogometni zanesenjaki tako na Hrvaškem kot tudi drugod po svetu sprašujejo, kako dolgo bo še vztrajal na igrišču. Zlasti po zadnjem mundialu v Katarju so se širile govorice, da je napočil čas slovesa od aktivne kariere. »Zame nikdar ni bilo vprašanja – igral bom, dokler bom lahko in dokler me bo selektor potreboval,« je poudaril tudi po tej zmagi na Reki in tako naznanil, da si želi biti tudi med akterji naslednjega eura, prihodnje leto v Nemčiji.

Prav v tej največji srednjeevropski deželi je Modrić sicer prvič nastopil na velikem tekmovanju – na svetovnem prvenstvu 2006. On prej omenjenih besedah pa je še previdno dodal: »V mojih letih je res težko natančno načrtovati. Treba je prisluhniti svojemu telesu in se ozirati na to, koliko dejansko prispevam k reprezentanci. Le upam, da se mi bodo do EP 2024 uresničevali načrti.«