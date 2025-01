Modrić in Bellingham rešitelja Reala v valencijski srhljivki

Španski prvak Real Madrid je na zaostali tekmi španskega prvenstva v Valencii zaostajal z 0:1, zapravil 11-metrovko in ostal brez izključenega Viniciusa, a vseeno osvojil tri točke in prevzel vodstvo v la ligi. Jude Bellingham od bedaka do junaka.

Nogometaši madridskega Reala so v zaostali tekmi 12. kroga španske lige premagali Valencio z 2:1. Na letvici so zdaj prvi s 43 točkami, Atletico Jana Oblaka jih ima 41. Madridčani so danes igrali tekmo, ki so jo pred dvema mesecema v Valencii odnesle katastrofalne poplave.

A čeprav je bil status favorita trdno na strani Madridčanov, se domači niso predali. Začetni pritisk so zdržali, potem pa je Hugo Duro v 27. minuti potisnil odbitek za hrbet Thibauta Courtoisa. V drugem polčasu se je zdelo, da bo Real poskrbel za preobrat. V 55. minuti je imel enajstmetrovko, toda Bellingham je žogo poslal v vratnico. Šest minut pozneje se je zatresla tudi mreža domačega vratarja Stoleja Dimitrievskega, toda po posredovanju VAR zadetek Kyliana Mbappeja ni obveljal.

Domači so se ob koncu povsem posvetili branjenju minimalnega vodstva, delo pa jim je olajšal zvezdnik gostujoče zasedbe Vinicius, ko je v 80. minuti po grobem prekršku dobil rdeči karton.

A je Madridčane nato najprej rešil veteran Luka Modrić, ki je v 85. minuti zadel za 1:1. Že globoko v sodnikovem dodatku pa je po napaki domače obrambe do žoge prišel Bellingham in se oddolžil za zgrešeno enajstmetrovko. Za Valencio je nato v zadnji akciji na tekmi v 100. minuti Luis Rioja zadel le okvir vrat.