Lukaku: Pri 15 letih sem brez težav dvigoval po 100 kg, danes ne smem

»Dovoljene le vaje za koordinacijo z elastičnimi trakovi okrog pasu«

Lukakuja je praktično nemogoče ustaviti, kadar ima svoj večer. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

je eden najboljših nogometašev na svetu, v majici Interja maršira proti svojemu prvemu naslovu italijanskega prvaka, ki bi bil hkrati tudi prvi za sloviti milanski črno-modri klub po koncu kratkega, toda super uspešnega obdobja trenerja(2008-2010).Lukaku bije tudi bitko za naslov najboljšega strelca serie A, v kateri ta čas zaostaja zaz izidom 21:25 v golih. Če bi temu dodali asistence za gol, bi Belgijec kotiral celo pred slovitim Portugalcem (28:27). Nedavno je razkril več zanimivih podrobnosti o sebi v posebnem pogovoru z navijači. Med drugim je odgovarjal tudi na vprašanja o svoji telesno moči oziroma koliko časa preživi v fitnesu.»Haha, naj vam nekaj odkrijem. Ko sem imel 15 let, sem brez težav na 'benchu' dvigoval po 100 kg. Danes tega ne smem početi. Ne zato, ker ne bi mogel, marveč mi tega ne dovolijo kondicijski trenerji. Ko sem nazadnje poskušal dvigovati uteži na tak način, sem jih pošteno razjezil,« je priznal Lukaku.»Vse, kar lahko počnem v telovadnici oziroma v fitnesu, so vaje za koordinacijo z elastičnimi trakovi okrog pasu, vse z namenom, da bi ohranil svojo stabilnost in pravo razmerje med telesno močjo in hitrostjo,« je še dodal odlični 27-letni belgijski napadalec.