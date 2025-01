Mačka na murvi prede ob uspehih Primorca

V nadaljevanju preberite.

Že na začetku 18. stoletja se je v naselju Trebče na kraški planoti nad Trstom uveljavila družina Kralj, njeni člani so bili pogosto župani kraja. Zato ni nič nenavadnega, da je ob ustanovitvi nogometnega kluba Primorec leta 1966 predsedniški položaj zasedel Marcello Kralj, oče današnjega predsednika Darka Kralja, ki je na tej funkciji že od leta 2004. Rdeči iz naselja s skoraj 600 prebivalci igrajo v 3. amaterski ligi Furlanije Julijske krajine.

Darko Kralj se je nogometu zapisal leta 1970, igralsko kariero je končal leta 1985, že sedem let prej pa je postal član klubskega odbora, da bi prispeval svoje še zunaj igrišča. Takrat je bilo še vse polno otrok, ki so želeli igrati nogomet, zato so vzgajali tudi mlade upe. Danes je povsem drugače. »Trebče so premajhen kraj, da bi lahko zbrali fante za sestavo mlajših selekcij. Tista kopica naraščajnikov odide k Zarji v bližnjo Bazovico ali na Opčine. Tako smo ostali pri članskem moštvu, ki danes šteje 29 igralcev, od tega jih je 22 slovensko govorečih. Po jesenskem delu prvenstva v 3. ligi smo na 13. mestu med 16 klubi, a si želimo višje. Tik pred koncem jesenskega dela smo zamenjali trenerja, saj mladi fantje niso najbolje sprejeli načina dela našega stratega, ki sicer šteje že 72 let. Tako smo v klub spet povabili Vincenza De Sia, ki je bil naš trener kar pet let, do leta 2021, nedavno pa se je razšel z Zarjo,« trenutni utrip v članski zasedbi opiše Kralj.