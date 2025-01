Primorje 1924 sanja o vrnitvi na domači štadion

V nadaljevanju preberite.

Čeprav so v vasici Prosek na tržaškem Krasu začeli igrati nogomet že leta 1924, stoletnice v lanskem letu niti približno niso pričakali slavnostno. V zadnjih letih je namreč Primorje zabredlo v organizacijski kaos, ki je dodobra načel tkivo tega športa v slikovitem kraju.

Zapletlo se je tako močno, da nas je eden izmed najaktivnejših odbornikov Aljoša Blason sprejel v društvenih prostorih v središču Proseka, saj so izgubili pravico do domovanja na štadionu, kjer so desetletja vzgajali nove rodove nogometašev s slovenskim pridihom. In kje je izvor težav?

»Člansko moštvo Primorja si je v sezoni 20018/19 v promocijski ligi Furlanije Julijske krajine priigralo uvrstitev v elitno ligo. Ta je predstavljala finančno prezahteven zalogaj za naše društvo, a smo zaradi izbruha epidemije covida-19 in prekinitve prvenstva obdržali mesto v elitni ligi tudi za sezono 2020/21. Junija 2020 je predsednik Roberto Zuppin sprejel ponudbo Primorca iz Trebč za združitev ekip, v elitni ligi je tako nastopalo moštvo Primorec 1966, Primorje pa je bilo obsojeno na propad. Z nekaj somišljeniki se s takšnim razpletom nismo sprijaznili, zato smo takoj ustanovili društvo Primorje 1924, da bi nadaljevali poslanstvo z domačimi nogometaši v domači vasi. Zuppin je medtem napovedal odstop z mesta predsednika Primorja in izbris društva. Naše sodelovanje z njim se je končalo, pozneje pa smo spoznali, da ni bil iskren in je brez naše vednosti še naprej ohranil status starega Primorja s svojim položajem predsednika,« je Blason na kratko opisal pot do športno-administrativne zmede.