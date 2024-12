Moštvo Brega sta vodila tudi svetovna prvaka iz leta 1938

V nadaljevanju preberite.

V občini Dolina v zaledju Trsta je slovenska skupnost od leta 1965 aktivna tudi v Športnem društvu Breg. Vodja nogometne sekcije je Giuliano Prašelj, ki je od otroških let član domačega amaterskega društva. Člansko moštvo Brežanov tekmuje v 1. amaterski ligi Furlanije-Julijske krajine (FJK), kljub pomanjkanju otrok pa zgledno skrbijo tudi za mlajše selekcije.

»V društvu gojimo nogomet, košarko, odbojko ter telovadbo za otroke in odrasle. Od časov, ko sem začel s košarko pri osmih letih, so se razmere precej spremenile. Takrat je denimo tukajšnjo osnovno šolo obiskovalo 54 otrok, danes jih toliko ne zberemo niti iz štirih vasi. Močno nas je prizadela epidemija covida-19, življenje društva je kar malce zamrlo, a nadaljujemo z enako strastjo kot prej. Veseli me, da mladi kljub vsemu ohranjajo zagon za šport. V mlajših nogometnih ekipah imamo 60 fantov od 6. do 14. leta starosti. Pri starejših fantih sodelujemo z Zarjo iz Bazovice, skupni projekt je zelo pozitiven. V preteklosti smo slovenski nogometni klubi v Italiji sodelovali v društvu Pomlad, ki je imelo vse mlajše selekcije, fantje so prišli iz vseh naših klubov. Toda to je bilo žal kratkega daha. Želimo si, da bi se nam pri selekcioniranju v teh starostnih kategorijah pridružila še Vesna iz Križa,« je delo z mladimi upi orisal Giuliano Prašelj, ki se je po razpadu košarkarske sekcije leta 1979 pridružil nogometašem, vmes tri sezone igral za bližnje Žavlje, potem pa se je leta 1987 vrnil v domači klub in po končani igralski karieri postal odbornik društva.