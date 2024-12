Zarja ob stoletnici zastavonoša slovenskih društev

V nadaljevanju preberite.

Amatersko športno društvo Zarja iz Bazovice je lani doseglo stoletje od ustanovitve, letos pa so izjemni jubilej obeležili tudi s knjigo, v kateri na več kot 400 straneh s pestrim naborom fotografij predstavljajo delovanje društva in nogometa, ki je njegova paradna panoga. Predsednik Zarje Robert Kalc je kar 26 sezon neprekinjeno igral za rdeče-belo moštvo, društvo je po drugi svetovni vojni vodil že njegov oče Anton, sam pa je predsednik postal leta 2020 po pandemiji covida-19.

»Takrat smo imeli v mlajših selekcijah 80 fantov, danes jih imamo 160 samo v Zarji, če pa prištejem še fante iz društva Breg v Dolini, s katerim odlično sodelujemo, jih je več kot 220. Sestavljeno imamo celotno piramido selekcij. Tu gre zahvala predsedniku nogometne sekcije Breg Giulianu Prašlju, ki razume, da je povezovanje mlajših selekcij nujno. Skupaj imamo dovolj otrok in infrastrukture; Breg ima dve igrišči, mi pa tri. S kombiji vozimo fante na treninge v oba kraja in na tekme. Sicer v Bazovico prihajajo tudi mladi nogometaši iz Sežane in Kozine,« Robert Kalc oriše sestavo mlajših ekip, ki Zarji dajejo primat po organiziranosti in številčnosti med slovenskimi klubi v Furlaniji Julijski krajini.