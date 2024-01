Madridčane klici iz sobe za VAR rešili pred senzacionalnim porazom

Nogometaši madridskega Reala so v 21. kolu španskega prvenstva gostili zadnjeuvrščeno Almerio, ki je vodila že z 2:0. Toda nato je kraljevemu klubu uspel popoln preobrat, do zmage pa je prišel z golom Danija Carvajala v 99. minuti. Barcelona je gostovala pri Betisu. Po zmagi s 4:2, Ferran Torres je zabil trojček golov, je tretja na lestvici.

Katalonci so prva ekipa v tej sezoni la lige, ki so v gosteh na štadionu Benito Villamarin premagali Betis. Ta na zadnjih 13 tekmah pred domačimi navijači ni izgubil, vknjižil pa je kar deset zmag. Torres je sprva z dvema zadetkoma (v 21. in 48. minuti) popeljal Katalonce v vodstvo, vendar pa so ti zapravili prednost, ko je Isco za domače moštvo v razmaku treh minut zadel dvakrat (56. in 59.).

Gostje so si tri točke, s katerimi ostajajo v boju za lovoriko, priigrali tik pred koncem tekme, ko je naprej v 90. minuti gol dosegel Joao Felix, nato pa je zmago potrdil še Torres (92.) s svojim tretjim zadetkom na tekmi. Barça je z zmago skočila na tretje mesto s 44 točkami, Betis je deveti z 31.

Ukrajinski as Artem Dovbik je zabil tri gole za Girono. FOTO: Lluis Gene/AFP

Glavno vlogo je imel VAR

Na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu je Almeria še ob polčasu vodila z 2:0, na koncu pa so se veselili gostitelji z golom globoko v deveti minuti sodnikovega dodatka. Že takoj po tekmi je bilo veliko pripomb na sojenje. Glavno vlogo je imel VAR, gostje pa so bili po tekmi ogorčeni nad sojenjem.

»Odigrali smo odlično tekmo., vendar se je nekdo odločil, da danes tukaj ne moremo zmagati,« je po tekmi za DAZN dejal gostujoči igralec Marc Pubill, potem ko so trije klici iz sobe za VAR »rešili« kraljevi klub pred porazom.

Enajstmetrovka v korist Reala, razveljavljen gol Almerie in domnevni gol Viniciusa z roko, enajst minut dodatka, izključitev gostujočega igralca, zadetek Carvajala v 99. minuti ... Zagotovo najbolj norih 45 minut v tej sezoni v primeri.

Real ostaja na drugem mestu lestvice z 51 točkami, točko več ima Girona, ki je s 5:1 odpravila Sevillo. Almeria je zadnja z le šestimi točkami.

Že pred tem je na prvi tekmi dneva Osasuna premagala Getafe s 3:2. Osasuna je po prvem polčasu vodila z 2:0, Getafe je v nadaljevanju izenačil rezultat, a je ekipi iz Pamplone na koncu le uspelo zmagati. Domačemu moštvu je zmago v 80. minuti prinesel Jesus Areso.