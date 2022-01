Man. City z 12. zaporedno zmago izločil Chelsea iz bitke za naslov

Chelsea se je v ponovitvi lanskega finala lige prvakov sprva brez težav kosal z jalovimi napadi Manchester Cityja, obenem pa prežal na priložnost za protiudarec. V eni takšnih akcij je Romelu Lukaku zlahka opravil s tekmecem in nato iskal Hakima Ziyecha, a ne dovolj natančno, šlo pa je tudi za prepovedan položaj. Vratarja Kepo Arrizabalago sta nato z razmeroma nevarnima streloma preizkusila John Stones in Kevin De Bruyne, a daleč najbolj nevaren je bil v 40. minuti po izgubljeni žogi Matea Kovačića domači napadalni vezist Jack Grealish, ki pa ga je iz oči v oči baskovski vratar Chelseaja ustavil. Tik pred polčasom je De Bruyne z ugodnega položaja meril še prek vrat.

Drugi polčas se je začel razburljivo, Ederson pa je z obrambo tekme v matnem položaju ustavil Lukakuja, »odpadek« pa je prek vrat nato usmeril Ziyech. Spet je nato za Man. City zapretil De Bruyne s prostega strela, a je bil Kepa na mestu, Basku pa je v 69. minuti z nevarnim, a nenatančnim strelom zapretil še Raheem Sterling. Že čez nekaj sekund kasneje je domači štadion vendarle eksplodiral, ko je De Bruyne stekel na podajo v prostor in ušel N'Goloju Kanteju, nato pa z notranjim delom stopala mojstrsko zadel ob oddaljenejšo vratnico. Tekmo bi lahko v 84. minuti odločil Phil Foden, ki pa po akciji Sterlinga znotraj kazenskega prostora ni uspel bolje pomeriti. Globoko v sodnikovem podaljšku je Kyle Walker na robu prepovedanega položaja slabo iskal Gabriela Jesusa, a tudi Chelseaju na drugi strani ni uspelo odigrati nobene nevarnejše akcije za morebitno izenačenje.

To je bil prvi poraz modrih v vseh tekmovanjih po skoraj mesecu in pol, ko jih je v premier league premagal mestni tekmec West Ham. City je v domačih tekmovanjih neporažen od 30. oktobra in domače ligaške tekme s Crystal Palaceom, modrim Londončanom pa je zdaj na lestvici pobegnil že na 13 točk prednosti.