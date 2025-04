Manchater City se je po zaostanku razjezil

Branilec naslova angleškega prvaka Manchester City, ki v tej sezoni trepeta za uvrstitev v ligo prvakov, je v 32. kolu premier league uprizoril še eno predstavo za sladokusce in za kravžljanje​ živcev svojih navijačev. Na stadionu Itihad je gostoval Crystal Palace, ki je hitro ušel za dva gola (Eberechi Eze 8., Chris Richards 21.). Toda »meščani« so nadaljevali v svojem prepoznavnem ritmu in že do odmora izenačili. Preobrat je začel odhajajoči Belgijec Kevin de Bruyne (33.), nadaljeval pa Maročan Omar Marmoush (36.)

V drugem polčasu je stvari na pravo mesto začel postavljati Hrvat Mateo Kovačić, po četrti asistenci v sezoni vratarja Ederson, s čimer je le še potrdil svoj sloves odličnega igralca med vratarji, pa je povišal prednost James McAtee (56.). Končni izid je postavil Nico O'Reilly (79.). Ederson je v premier league že pri sedmih asistencah in je na tej lestvici najboljši v zgodovini.