Manchester City brez milosti med obiskom Londona

Nogometaši Manchester Cityja, štirikratni zaporedni prvaki angleškega prvenstva, so uspešno začeli novo sezono. V gosteh v Londonu so premagali Chelsea z 2:0. Meščani so lov na peti zaporedni naslov prvaka začeli s precej rutinirano zmago proti modrim iz Londona. Po zmagi prejšnji konec tedna v Community Shieldu oz. angleškem superpokalu proti mestnemu tekmecu Unitedu so sinjemodri prišli še do prvih treh točk v novi ligaški sezoni.

Cityjev trener Pep Guardiola in Kevin De Bruyne. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Chelseajev trener Enzo Maresca in njegov argentinski adut Enzo Fernandez. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Strelski račun meščanov je po pričakovanjih odprl Erling Haaland, ko se je v 18. minuti dobro znašel v kazenskem prostoru Chelseaja. Slednji je imel svoje priložnosti za izenačenje v nadaljevanju, a je zmago Cityja v 84. minuti po lepem preigravanju in strelu z roba kazenskega prostora potrdil Mateo Kovačić. Trener gostov Pep Guardiola je torej sezono odprl učinkovito, njegov tekmec, domači trener Enzo Maresca, ne.