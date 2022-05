Manchester City v zadnjem hipu speljal lovoriko Liverpoolu

Nogometaši Manchester Cityja so ubranili naslov angleškega prvaka. V dramatičnem zadnjem kolu so zaostajali z 0:2, vendar po zasuku premagali Aston Villo s 3:2, s tem pa zadržali točko prednosti pred Liverpoolom, ki proti Wolverhamptonu prav tako ni imel lahkega dela, a je koncu zmagal s 3:1.

Cityju, ki je prvak postal sedmič in tretjič v zadnjih štirih letih, je proti ekipi trenerja Stevena Gerrarda, igralske legende Liverpoola, slabo kazalo. Gosti so z golom Coutinha v 69. minuti prešli v vodstvo z 2:0, toda rezervista Ilkay Gündogan z dvema in Rodri s strelom od daleč sta med 76. in 81. minuto poskrbela, da izid tekme v Liverpoolu, kjer je Wolverhampton vodil že v tretji minuti, ni bil več pomemben.

V ligo prvakov sta se uvrstila še Chelsea in Tottenham, iz lige pa je poleg Norwicha in Watforda izpadel Burnley. V zadnjem krogu se je rešil Leeds.