Maradoni so pred smrtjo stresali tablete v pivo

Skoraj trije meseci so že minili od smrti enega od najboljših nogometašev vseh časov Diega Maradone pri 60 letih starosti, argentinska oblast pa še vedno preiskujejo skrivnosti njegovih zadnjih dni. Griselda Morel, psihologinja Maradonovega sina Dieguita Fernanda, je med pričanjem povedala, da ji je osebje, ki je skrbelo za legendarno št. 10, zaupalo, da so mu v kozarce piva trosili tablete, da bi imeli ponoči mir pred njim.



»Diego ni mogel zaspati, zato so mu zdrobili tablete in jih stresli v pijačo. Tudi če se je zjutraj prezgodaj zbudil in je zahteval pivo, so mu ga dali. Toda prepričevali so me, da je tako zahteval Maradona,« je zaupala Morelova in izvedela, da je imel pokojni zvezdnik kljub vsemu bogastvu neprimerne bivalne razmere glede na njegovo zdravstveno stanje.



»Ker ni mogel po stopnicah do spalnice, so ga nastanili v eni od sob v pritličju. A ker je bila v zgodnjem nadstropju tudi kopalnica, so ga umivali in kopali kar z gumijasto cevjo, ki so jo napeljali iz kuhinje,« je potrdila psihologinja.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: