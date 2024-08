Maribor junaško preskočil romunsko oviro

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kola kvalifikacij konferenčne lige v gosteh izgubili proti romunski Universitatei Craiovi z 2:3 (0:0), a se kljub temu prebili v 3. kvalifikacijski krog, potem ko so v Ljudskem vrtu na prvi tekmi zmagali z 2:0.

Izbranci Anteja Šimundže so preskočili romunsko oviro. Potem ko so si doma priigrali lepo prednost dveh golov, so tudi na povratni tekmi pokazali primeren karakter, saj so dvakrat izničili romunsko vodstvo.

Tekma v Craiovi se je začela s pričakovanim pritiskom domače zasedbe, med drugim je Ažbe Jug že v drugi minuti posredoval po poskusu nekdanjega mariborskega igralca Alexandruja Cretuja.

Na drugi strani so po konkretnejši drugi polovici polčasa Mariborčani prišli celo do najlepših priložnosti. Najprej so v 28. minuti izpeljali lepo akcijo, v kateri je spretno podal tudi Josip Iličić, končal pa jo je Jan Repas s strelom z roba kazenskega prostora, a je meril preveč po sredini. V 40. minuti pa je Maks Barišić izgubil dvoboj ena na ena z vratarjem Laurentiujem Popescujem.

Universitatea Craiova: Maribor 3:2 (0:0), skupaj 3:4 Stadion Ion Oblemenco, gledalcev 18.000, sodnik Šabotić (Luk). Strelci: 1:0 – Mitrita (52), 1:1 – Iličić (68), 2:1 – Sierra (72), 2:2 – Jakupović (82), 3:2 Koljić (90+5). Craiova: Popescu, Vladoiu (od 89. Ndong), Sierra, Zajkov, Bancu, Cretu (od 72. Houri), Oshima, Mekvabišvili (od 72. Baiaram), Diaz Paradela (od 46. Ivan), Mitrita (od 89. Mora), Koljić. Maribor: Jug, Širvys, Vidmar, M'Bondo, Milec, J. Repas, Ž. Repas, Božić (od 75. Jakupović), Iličić (od 90. Lorber), Barišić (od 61. Bourles), Beugre.

Romuni pa so dobro začeli drugi del, po številnih zapravljenih strelih je Mitrita v 52. minuti z leve strani kazenskega prostora prodrl proti sredini in z nizkim strelom matiral Juga za 1:0.

Repas pa je v 68. minuti potegnil v kazenski prostor domačih, nato pa žogo vrnil na rob kazenskega prostora, od koder je zadel Iličić za 1:1. Toda ekipa iz Craiove je znova prešla v vodstvo v 72. minuti, ko je izjemen zadetek dosegel Gregorio Sierra, ko je žogo z roba kazenskega prostora poslal tik pod stičišče prečke in vratnice. V 82. minuti so vijolični spet izenačili. Arnel Jakupović je po dolgi podaji do žoge prišel na desni strani, preigraval v kazenskem prostoru proti sredini, nato pa zadel ob bližnji vratnici za 2:2.

Domačini so v 95. minuti prek Elvirja Koljića, ki je zadel z glavo, spet povedli, toda Mariborčani so ohranili zadetek naskoka in se veselili napredovanja.