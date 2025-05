Maribor točko bliže Olimpiji, ta bliže cilju

V nadaljevanju preberite:

Kot da že razplet brez zmagovalca v zaostali tekmi 29. kola 1. SNL ni bil dovolj grenak za Mariborčane, je svoje dodal še trener Celjanov Albert Riera. »Tako slabi v tej sezoni še nismo bili,« je Mariborčanom in kolegu Boštjanu Cesarju nedvoumno sporočil, kdo je bil »poraženec« štajerskega derbija. Po njem so bili najbolj zadovoljni v taboru Olimpije, ki za potrditev naslova v zadnjih treh tekmah potrebuje le še štiri točke.

Šampionska kombinatorika točk se spreminja iz kola v kolo. Pred štajerskim derbijem so bili Mariborčani bliže Olimpiji. Po njem so kljub temu, da so za točko bliže Olimpiji, praktično dlje.

V Ljudskem vrtu so Celjani odigrali že 57. tekmovalni dvoboj v sezoni. V zadnjem prvenstvenem dejanju (24. t. m.) jo bodo zaokrožili z rekordno 61. tekmo. Toliko jih slovenski klubi še niti približno niso imeli v eni sezoni. Celjani so jo začeli 10. julija v Talinu, brez tekem pa so bili le v zimskem premoru med 9. decembrom in 31. januarjem. V povprečju so odigrali tekmo na dobre tri dni. Za primerjavo: Maribor bo v sezoni imel 47 tekem, Koprčani pa kar 20 tekem manj (41).