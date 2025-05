Rezultat iz Ljudskega vrta razveselil le Olimpijo

Nogometaši Maribora in Celja so se v zaostali tekmi 29. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Mariborčani in Celjani so odigrali zaostalo tekmo, ki bi lahko kar malce zakuhala še boj za prvaka, saj bi se vijolični v primeru zmage vodilni Olimpiji približali na zgolj štiri točke tri kroge pred koncem. Toda dvoboj se je končal z delitvijo točk, kar pomeni, da ima Olimpija šest točk naskoka. Da bi že konec tedna slavila naslov prvaka, mora osvojiti več točk proti Muri kot Maribor proti Primorju.

Izbranci Boštjana Cesarja so sicer po treh zmagah vpisali prvi remi, Celje pa je niz neporaženosti podaljšalo na deset tekem, a ostaja na četrtem mestu. Maribor bo do konca sezone igral še doma proti Primorju, v gosteh pri Kopru in doma proti Nafti, Celje pa še doma proti Kopru, v gosteh pri Nafti in doma proti Domžalam. Za slednje pa je prednostna tekma 14. maja, ko se bodo srečali v finalu pokala s Koprom.

Ekipi sta kar izenačeno začeli, obe sta imeli določene obetavne akcije in tudi zaključne strele, ki pa so bili bolj ali manj precej nenatančni. Je pa Celje imelo v teh trenutkih terensko pobudo, toda ni bilo nevarno.

V 26. minuti je na drugi strani Niko Grlić prišel do odprtega strela s 17 metrov, a ga je tudi on slabo izvedel. Zato pa je bil uspešnejši Sheyi Ojo v 30. minuti, ko je svoj prvi zadetek v ligi dosegel po tem, ko je skoraj s sredine igrišča žogo popeljal vse do roba kazenskega prostora Celja in nato z nizkim strelom matiral Ricarda Silvo.

V 36. minuti je imelo tudi Celje lepo priložnost, ko je v osrčju kazenskega prostora streljal Svit Sešlar, a je iztržil le kot. V 42. minuti pa je Dejan Balažič pokazal na belo piko, potem ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Bradleyja M'Bonda, Sešlar pa je zanesljivo s spodkopanim strelom oziroma »panenko «zadel za 1:1.

Trener gostov Albert Riera je na začetku drugega polčasa v igro poslal svežo trojico igralcev, potem ko je Maribor v prvem polčasu v večini pustil malce boljši vtis, vendar bi kaj lahko v 56. minuti prejeli nov zadetek, ko je iz bližine poskusil Hilal Soudani, ki pa je bil premalo natančen.

V 59. minuti je Grlić v roko zadel Juanja Nieta v kazenskem prostoru, ampak se slednji ni razširil, tako da od strela z bele pike ni bilo ničesar. V 68. minuti je Soudani zatresel celjsko mrežo, a bil za malenkost v nedovoljenem položaju.

Tamar Svetlin je v 76. minuti poskrbel za prvi nevarnejši poskus Celja v drugem polčasu, ko se je odločil za nizek strel od daleč, Ažbe Jug pa je dobro posredoval, tako kot takoj zatem po poskusu Marka Zabukovnika.

Na drugi strani je imel kmalu zatem Žiga Repas izvrstno priložnost za domače, vendar je njegov strel s približno desetih metrov obranil Luka Kolar, ki je med polčasoma zamenjal Silvo.

Maribor je v končnici kazal več želje po zmagovitem zadetku, a ta ni prinesla želenega, čeprav je imel György Komaromi v 94. minuti še eno priložnost, a po strelu iztržil le kot. Maribor bo v 34. krogu v nedeljo gostil Primorje, Celje pa v soboto Koper.