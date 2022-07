Maribor v boj z Belorusi: Spet želimo priti do konca – v ligo prvakov

»Ta mesec smo maksimalno izkoristili za pripravo na to tekmo. Dejstvo je, da priprav nismo začeli kompletni, fantje, ki so bili člani reprezentanc, so prišli dva tedna kasneje. Imamo nekaj novih, poskušali smo se najbolj uigrati in seveda ne moremo govoriti o maksimalni pripravljenosti. Upam, da se bo tekma razpletla v našo korist,« je uvodoma povedal mariborski strateg Radovan Karanović.

Trener, ki je posle prevzel sredi minule sezone in s Štajerci osvojil državni naslov, se bo zdaj spopadel s še veliko večjim izzivom – prvo evropsko tekmo.

»Ko sem prevzel ekipo, sem želel postati prvak. Zavedal sem se pritiska, zelo zaupam ekipi, četudi je res, da sem prvič v takšnem položaju,« je nadaljeval Karanović, čigar moštvo ni doživelo pretiranih pretresov v poletnem prestopnem roku, so pa vijoličasti seveda denimo ostali brez napadalcev Đorđeja Ivanovića in Ognjena Mudrinskega ter seveda legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa. Še vedno ne povsem pripravljeni Rok Kronaveter, ki se je poškodoval kmalu po začetku priprav, najverjetneje ne bo igral od prve minute.

​Šahtjor iz Soligorska pod Kalvarijo sicer prihaja že v polnem tekmovalnem ritmu, saj beloruska liga poteka med marcem in novembrom, zato so rudarji, ki so se še drugo leto zapored v beloruski ligi znašli v vlogi branilcev naslova, že odigrali 14 uradnih tekem.

Milec: Ta Maribor je že bližje evropskemu

»Glede na to, da si tekem nismo mogli ogledati v živo, smo poskušali informacije dobiti iz drugih virov. Mislim, da smo izbrali dovolj informacij glede te ekipe, pričakujem še kakšnega tujca več, saj v DP vsi ne morejo igrati. Je ekipa, ki nedvomno ima individualno kvaliteto, v beloruskem prvenstvu so superiorni v igri in mislim, da nas čaka zelo, zelo naporna tekma,« opozarja Karanović.

Kapetanski trak, ki si ga je tako nepozabno v zaključku minule sezone snel Tavares, bo zdaj nosil izkušeni bočni branilec Martin Milec, ki ravno tako opozarja, da Mariboru ne bo lahko. Toda v isti sapi je dodal, da želijo vijoličasti kot do sedaj že trikrat v svoji zgodovini do konca – v skupinski del lige prvakov.

»Vzdušje v slačilnici je super, kot je bilo tudi v zaključku minule sezone. Novinci so se super vključili, karakterno so takšni, kot morajo biti. Vsakega sprejmemo z odprtimi rokami, mu pomagati, da se čim prej privadijo na novo okolje. Na pripravah so dokazali, da imajo kvaliteto, da so neka dodana vrednost. Želim si, da bodo oni in tudi vsi mi v optimalni formi,« je dejal Milec.

»Definitivno je ta Maribor bližje tistemu evropskemu, sploh če pogledamo lansko sezono, kako smo bili kompaktni v obrambi in kako nismo prejemali zadetkov, to pa bo v teh tekmah najpomembnejše. Forma na prvih tekmah ne more biti vrhunska, ne veš še, kje si. To je pot, ki nas mora voditi počasi navzgor, spredaj imamo dovolj kvalitete in upam, da bomo priložnosti realizirali. Tekmujemo za ligo prvakov, dokler si v tem tekmovanju, pač hočeš priti do konca. Kaj bo to prineslo, bomo videli, jutri oz. naslednjo sredo bomo naredili vse, da pridemo v drugi krog. Šli bomo na glavo, a previdno, z rokami naprej.«