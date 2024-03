Maribor z neustrezno pritožbo potegnil krajšo

Zdaj je znan končen epilog tekme 21. kola 1. SNL med Muro in Mariborom, ki je bila zaradi »topovskega udara« najprej prekinjena, potem pa neodigrana. Po slabi uri so bili Mariborčani v vodstvu z 2:0. Krajšo so potegnili Mariborčani. Petčlanski senat komisija za pritožbe pri Nogometni zvezi Slovenije je po temeljitem pregledu vseh predloženih dokumentov in pravilnikov NZS sklenil, da se pritožba NK Maribor Branik, kot nedovoljena zavrže. Pojasnilo je razkrilo neustrezno ravnanje mariborskega kluba, saj so kot razlog za zavrnitev pritožbe navedli, da pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožbe ni podpisal zakoniti zastopnik, kakor veleva 45. člen disciplinskega pravilnika NZS.

Na podlagi navedenega je komisija za pritožbe pritožbo NK Maribor Branik zavrgla in odločila, da se pritožbena taksa klubu ne vrne. Ta odločitev je dokončna.

Mariborčani bodo tako igrali pred praznimi tribunami na štirih tekmah: tekmah z Radomljami, Muro, Rogaško in Celjem, za večni derbi, ki bo na sporedu 11. maja, pa se bodo lahko navijači vijoličastih vrnili na tribune Ljudskega vrta.

Mariborčani so tekmo izgubili za zeleno mizo z 0:3, Mura pa je za isto mizo osvojila tri točke.