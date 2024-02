V nadaljevanju preberite:

Topovski udari so stalnica na slovenskih nogometnih stadionih. Zanimivo je, da ne motijo navijačev, za katere naj bi bil nogomet svetinja. Tudi incident v soboški Fazaneriji ni bil nikakršno presenečenje. Topovski udari ali uporaba drugih pirotehničnih sredstev na derbijih so tudi del nedomiselne navijaške folklore. Zanimivo je, da znajo biti zelo spretni, domiselni in bistri pri uporabi različnih pesniško navdihnjenih sporočil.

Pogosto ali pa kar vedno v veliki meri navijaški incidenti razkrivajo, da so člani navijaških skupin tudi fantje, ki jih nogomet kot igra prav nič ne zanima. O njem nimajo pojma in ga niti ne spremljajo. Ne zanima jih, kako igrajo najboljši igralci, kdo sploh so in zakaj so mojstri.