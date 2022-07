Mariborčani nad zaletave Beloruse s pragmatičnostjo in disciplino

»Jutri bo gotovo nekdo moral zmagati, vseeno mislim, da bomo to mi in da bomo mi tisti, ki bomo šli v naslednji krog kvalifikacij,« je pred odhodom z mariborskega letališča povedal trener državnih prvakov Radovan Karanović. Prva tekma v Ljudskem vrtu se je razpletla brez zadetkov, za številne novince v moštvu in tudi Karanovića, ki je ekipo sicer prevzel sredi minule sezone, pa je bila prva mednarodna v vijoličastem.

»Strinjam se z izjavami Zlatka Zahovića po tekmi, mislim, da nismo izkoristili vseh naših rezerv. Bistveno je, da smo prebili led, da so novinci doživeli Ljudski vrt in to, kaj pomeni odigrati tekmovalno tekmo. Sodeč po treningih se mi zdi, da so se tudi malce sprostili in jutri res pričakujemo, da bomo odigrali dobro tekmo. Če ga pokličem za nasvet? Imava zelo dober odnos, morda sva si res izmenjala kakšno SMS-sporočilo,« je o nekdanjem športnem direktorju povedal Karanović.

Težav s poškodbami ni, vrača še tudi bočni napdalec Danijel Šturm, v dneh po uvodni preizkušnji pod Kalvarijo pa je bilo največ črnila prelitega v zvezi s prihodnostjo vezista Antoina Makoumbouja, ki naj bi po povratku iz Turčije okrepil Cagliari v zameno za več milijonov evrov odškodnine.

Makoumbou je (bil) gonilna sila

»Bomo videli, kaj se bo zgodilo po tej tekmi. Odhod takšnega igralca se bo v določenem obdobju poznal, Makoumbou je bil v zadnjem obdobju naša gonilna sila na sredini igrišča. Nove rešitve pa bomo iskali znotraj ekipe. Sodeč po treningih, se mi zdaj zdi še bolj motiviran,« je o 23-letnem nogometašu iz Konga povedal Karanović, ki naj bi na zadnjih treningih skupaj z varovanci podprl tudi Roka Baturino, čigar evropsko premiero v vijoličastem dresu sta zaznamovali dve veliki zapravljeni priložnosti.

»To so evropske kvalifikacije in res je bilo v drugem polčasu slabih 20 minut, enostavno so tudi oni pokazali določeno kvaliteto, ki jo imajo. Vseeno me veseli dejstvo, da smo se proti koncu tekme pobrali, spet nadaljevali z našo igro in na koncu zadeli prečko. Želel bi si, da bi imeli na jutrišnji tekmi nekaj več sreče pri realizaciji,« si je zaželel strateg štajerskega ponosa.

»Razdelali smo vse podrobnosti, vadili smo tudi enajstmetrovke. Vso tekmo moramo biti potrpežljivi, vso tekmo moramo oddelati tako, kot se spodobi. Nobene zadeve ne smemo prepustiti naključju. Seveda se zavedamo, da nas lahko kaznuje vsaka napaka. Zato pričakujem, da se bo ekipa jutri odzvala predvsem z borbenostjo in agresivnostjo, da bomo na takšen način poskušali omejiti njihove individualne prodore. Kaj smo lahko popravili v enem tednu? Moram biti iskren, vadili smo predvsem te situacije v napadu, tam moramo biti še bolj konkretni. Lahko si le želimo, da bodo imeli fantje, ki igrajo v napadu, več sreče pri teh zaključnih akcijah. Če hočemo naprej, moramo doseči gol, to je dejstvo.«

Dvoboj bo seveda potekal na nevtralnem igrišču nekaj sto kilometrov vzhodno od Istanbula, v Sakaryi: »V zadnjem času smo že odigrali kar nekaj takšnih tekem (brez navijačev, op. a.), mislim, da s tem ne bo težav. Po eni strani je to tudi prednost za nas, saj bodo naši igralci čutili nekaj manj pritiska. Zelo dobro se zavedamo, kaj nam prinaša zmaga na tej tekmi.«

Dodal je še: »Ne bomo odstopali od našega načina, normalno moramo biti v tej tekmi pragmatični in disciplinirani vso tekmo, tako da bomo brez dvoma poskušali tudi prek protinapadov. Videli bomo, v kakšno smer bo šla tekma, glede na to se bomo ustrezno odzvali. Pričakujemo precej agresivnejši Šahtjor, mislim, da bodo nekatere stvari celo delali na silo, ker bodo želeli za vsako ceno napredovati v naslednje kolo. To so že tretje kvalifikacije zanje, dvakrat so bili že neuspešni in na tej tekmi bodo po mojih ocenah naredili vse, da gredo naprej.«