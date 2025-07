Mariborske šampionske delnice dvignila ganska bomba in monaški Bamba

V nadaljevanju preberite:

Nogometna obzorja v Ljudskem vrtu in med vijoličnimi navijači so znova vedrejša. Skoraj šampionska. Benjamin Tetteh je nazaj! Kako je turškim selektorjem uspelo prepričati 27-letnega in 193 cm visokega strelca enajstih prvenstvenih golov, najbrž ne bodo razkrili, toda kaže razkriti izhodišče: Tetteh je imel pri Metzu približno milijon evrov bruto plače. In tudi v Sloveniji se nihče ne bo niti približno približal temu znesku. Tetteh ni več posojeni igralec Metza, temveč je v lasti Maribora.